Misshandelt und vernachlässigt: Eingesperrter Junge (†4) stirbt im Schrank
Indianapolis (Indiana/USA) - Diese Szenen können fast aus einem Horrorfilm stammen: Die vierfache Mutter Angela Lovely (37) und ihr Partner Nicholas Bergdoll (37) werden beschuldigt, ihr behindertes Kind in einem Schrank eingesperrt und vernachlässigt zu haben – nun ist Malichi (†4) tot.
Ende März fand der 37-Jährige das Kleinkind bewusstlos in dem Keller seines Hauses vor und kontaktierte daraufhin sofort den Notruf, berichtete der Fernsehsender WTHR. Als die Rettungskräfte am Ort des Geschehens eintrafen, konnten sie nur noch seinen Tod feststellen.
Bereits wenige Stunden nach dem grausamen Fund des Jungen gerieten die Eltern des Kindes ins Visier der Ermittler. Die Geschwister von Malichi beichteten den Beamten, dass ihr Bruder unzählige Male in den Kellerschrank eingesperrt wurde.
Des Weiteren offenbarten sie, dass der Vierjährige nahezu immer vernachlässigt wurde. Ihre Mutter sei dabei äußerst radikal vorgegangen: Wenn die Schreie ihres Sohnes zu laut wurden, habe sich die 37-Jährige einfach Kopfhörer aufgesetzt.
Wie der Sender berichtete, sei der im Schrank eingesperrte Junge kurz vor seinem Tod mehrfach gewürgt worden. Der 37-Jährige bestätige den Ermittlern, von den grausamen Misshandlungen gewusst zu haben.
Nicholas betonte jedoch, dass er "Angel nicht vorzuschreiben hat, wie sie ihr Kind erziehen soll". Das Ausmaß der Kindesvernachlässigung wurde allerdings erst deutlich, als die Polizei Angela befragte. Sie gestand, ihrem Sohn lebenswichtige Medikamente verweigert zu haben.
Malichi wog bei seinem Tod gerade einmal 22 Pfund (circa zehn Kilogramm) – etwa sieben Kilogramm weniger, als ein Kind seines Alters wiegen müsste.
Angel und ihr Partner müssen sich wegen Vernachlässigung verantworten
Vor rund zwei Jahren verlor Angela das Sorgerecht für ihren Sohn Malichi. Daraufhin kam der kleine Junge in eine Pflegefamilie, berichtete der Fernsehsender.
Die 37-Jährige wollte sich mit diesem Urteil jedoch nicht abfinden und erwirkte 2025 das volle Sorgerecht für den Vierjährigen.
Die Polizei veranlasste kurz nach Malichis besorgniserregendem Fund einen Durchsuchungsbefehl. In dem Haus fanden die Beamten vor allem dreckiges Geschirr, stinkende Kleidung, verschmutzte Möbel und jede Menge Katzenstreu vor.
"Kinder sind auf den Schutz und die Fürsorge der Erwachsenen in ihrem Leben angewiesen, und in diesem Fall hat der Angeklagte dieses Kind im Stich gelassen", zitierte Daily Mail den Staatsanwalt Ryan Mears.
Die 37-Jährige wurde wegen Vernachlässigung ihres Kindes mit Todesfolge angeklagt.
Ihr gleichaltriger Lebensgefährte muss sich ebenfalls wegen Vernachlässigung verantworten. Zusätzlich wurde Nicholas wegen schwerer Körperverletzung angeklagt.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Facebook/Shana Coleman/Angela Love