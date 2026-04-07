Misshandelt und vernachlässigt: Eingesperrter Junge (†4) stirbt im Schrank

Indianapolis (Indiana/USA) - Diese Szenen können fast aus einem Horrorfilm stammen: Die vierfache Mutter Angela Lovely (37) und ihr Partner Nicholas Bergdoll (37) werden beschuldigt, ihr behindertes Kind in einem Schrank eingesperrt und vernachlässigt zu haben – nun ist Malichi (†4) tot.

Malichi (†4) leidet seit seiner Geburt an Zerebralparese und Hydrozephalus. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Shana Coleman

Ende März fand der 37-Jährige das Kleinkind bewusstlos in dem Keller seines Hauses vor und kontaktierte daraufhin sofort den Notruf, berichtete der Fernsehsender WTHR. Als die Rettungskräfte am Ort des Geschehens eintrafen, konnten sie nur noch seinen Tod feststellen.

Bereits wenige Stunden nach dem grausamen Fund des Jungen gerieten die Eltern des Kindes ins Visier der Ermittler. Die Geschwister von Malichi beichteten den Beamten, dass ihr Bruder unzählige Male in den Kellerschrank eingesperrt wurde.

Des Weiteren offenbarten sie, dass der Vierjährige nahezu immer vernachlässigt wurde. Ihre Mutter sei dabei äußerst radikal vorgegangen: Wenn die Schreie ihres Sohnes zu laut wurden, habe sich die 37-Jährige einfach Kopfhörer aufgesetzt.

Wie der Sender berichtete, sei der im Schrank eingesperrte Junge kurz vor seinem Tod mehrfach gewürgt worden. Der 37-Jährige bestätige den Ermittlern, von den grausamen Misshandlungen gewusst zu haben.

Nicholas betonte jedoch, dass er "Angel nicht vorzuschreiben hat, wie sie ihr Kind erziehen soll". Das Ausmaß der Kindesvernachlässigung wurde allerdings erst deutlich, als die Polizei Angela befragte. Sie gestand, ihrem Sohn lebenswichtige Medikamente verweigert zu haben.

Malichi wog bei seinem Tod gerade einmal 22 Pfund (circa zehn Kilogramm) – etwa sieben Kilogramm weniger, als ein Kind seines Alters wiegen müsste.