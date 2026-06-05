Sturz aus 14 Metern Höhe: Kleinkind außer Lebensgefahr

Rastatt - Ein 18 Monate altes Kleinkind ist aus 14 Metern Höhe aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Rastatt gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Für den Rettungseinsatz am Montag wurde ein Hubschrauber angefordert. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Das Kind sei inzwischen außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei in Offenburg mit. "Zum Ablauf, wie es zum Sturz aus dem Fenster kommen konnte, dauern die Ermittlungen noch an", sagte ein Polizeisprecher.

Das 18 Monate alte Kind war aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt und dabei zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind am Montag in eine Karlsruher Klinik.

Warum es aus dem Fenster fiel, sei bislang nicht bekannt. Früheren Angaben einer Polizeisprecherin zufolge könnte es sich um ein Unglück gehandelt haben.