Mitten im Nachmittagsverkehr: 24 Verletzte bei U-Bahn-Crash in Millionenmetropole

New York City (USA) - Bei einem Zusammenstoß zweier U-Bahnen in New York sind mindestens 24 Menschen verletzt worden.

Einsatzkräfte überprüfen den Schauplatz der Entgleisung eines New Yorker U-Bahnwagens. © Marc A. Hermann/The Metropolitan Transportation Authority/AP/dpa

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag nahe der Station 96 Street in der Nachbarschaft Upper West Side in Manhattan, wie die Polizei ferner mitteilte. Ein leerer Zug stieß demnach mit einer Bahn der Linie 1 zusammen.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Züge im Nachmittagsverkehr mit geringer Geschwindigkeit ineinander gekracht - niemand verletzte sich demnach schwer. Der U-Bahn-Verkehr auf der Strecke der roten Linien 1, 2 und 3 zwischen der Süd- und der Nordspitze Manhattans wurde daraufhin teilweise eingestellt.

Mehrere Züge mit etwa 300 bis 500 Insassen mussten den Einsatzkräften zufolge evakuiert werden.

Die New Yorker Transportbehörde MTA sprach davon, dass einer der Züge in der Folge des Zusammenstoßes in dem Schacht entgleiste: "Notfallteams unterstützen Passagiere und führen eine Untersuchung durch." Medienberichten zufolge wurden Teile des Broadways gesperrt, um Einsatzkräften den Zugang zu erleichtern.