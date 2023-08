Müllmann dankt Rettern nach Horror-Unfall: "Hatte mehr als nur Todesangst"

Schnakenbek - Es ist der blanke Horror, den Müllwerker Florian (24) am Freitagmorgen in Schnakenbek ( Schleswig-Holstein ) erlebt hat.

Florian (24) wurde von einem Müllwagen verschluckt. © Facebook/Trittau Online

Der Mitarbeiter eines Abfallunternehmens wurde während der morgendlichen Arbeit kopfüber in einen Müllwagen gezogen. Er überlebte nur, weil sein Kollege Leo und die Rettungskräfte blitzschnell handelten.

Zwei Tage nach dem Horror-Unfall hat sich der 24-Jährige nun auf Facebook zu Wort gemeldet, um seinen Rettern zu danken.

"Ich bedanke mich recht herzlich bei der Feuerwehr und den Rettungskräften, die mir das Leben retteten als ich bei einem Arbeitsunfall in Schnakenbek in einen Müllwagen gezogen wurde. Ich hatte mehr als nur Todesangst. Ohne die Hilfe wäre ich glaube heute nicht mehr da wo ich bin", schreibt er in dem Beitrag.

Er betont, dass er nach dem Unglück noch "unter sehr heftigem Schock" stehe. Besonders emotionale Worte richtet Florian an seinen Kollegen: "Ich möchte mich auch bei meinem Fahrer Leo bedanken, der unglaublich gehandelt hat und mir wahrscheinlich mein Leben gerettet hat. Ich liebe dich, Leo."