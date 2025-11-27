Mutige Aktion rettet Leben: Mann überlebt knapp Hai-Angriff

New South Wales (Australien) - Bei einem tragischen Hai-Angriff in Australien verstarb eine Frau. Ein Mann wurde schwer verletzt, überlebte aber dank des Eingriffs eines mutigen Passanten.

Ein Angriff von einem Bullenhai setzte das Leben zweier Menschen aufs Spiel. (Symbolbild) © Duncan Heuer/Aussie Bubbles/dpa

Die beiden waren am frühen Donnerstagmorgen an einem abgelegenen Strand im Crowdy Bay National Park unterwegs, etwa 300 Kilometer nördlich von Sydney. Als sie am Kylie Beach ins Wasser gingen, wurden sie plötzlich von einem Hai angegriffen, wie BBC berichtet.

Die Frau verstarb tragischerweise am Unfallort. Sie sei in ihren Zwanzigern gewesen. Der Mann, ebenfalls in seinen Zwanzigern, befand sich nach der Attacke in kritischem Zustand und wurde ins Krankenhaus geflogen, wo sich seine Gesundheit glücklicherweise stabilisierte.

Sein Überleben könnte der Mann einem Passanten verdanken, der ihm vor Ort einen Druckverband am Bein angelegt hatte. Ein Sprecher der Rettungsdienste von New South Wales äußerte sich bewegt: "Der Mut ist in dieser Situation beeindruckend. Sich selbst in Gefahr zu begeben, ist eine Heldentat und hat uns Zeit verschafft."