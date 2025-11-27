Mutige Aktion rettet Leben: Mann überlebt knapp Hai-Angriff
New South Wales (Australien) - Bei einem tragischen Hai-Angriff in Australien verstarb eine Frau. Ein Mann wurde schwer verletzt, überlebte aber dank des Eingriffs eines mutigen Passanten.
Die beiden waren am frühen Donnerstagmorgen an einem abgelegenen Strand im Crowdy Bay National Park unterwegs, etwa 300 Kilometer nördlich von Sydney. Als sie am Kylie Beach ins Wasser gingen, wurden sie plötzlich von einem Hai angegriffen, wie BBC berichtet.
Die Frau verstarb tragischerweise am Unfallort. Sie sei in ihren Zwanzigern gewesen. Der Mann, ebenfalls in seinen Zwanzigern, befand sich nach der Attacke in kritischem Zustand und wurde ins Krankenhaus geflogen, wo sich seine Gesundheit glücklicherweise stabilisierte.
Sein Überleben könnte der Mann einem Passanten verdanken, der ihm vor Ort einen Druckverband am Bein angelegt hatte. Ein Sprecher der Rettungsdienste von New South Wales äußerte sich bewegt: "Der Mut ist in dieser Situation beeindruckend. Sich selbst in Gefahr zu begeben, ist eine Heldentat und hat uns Zeit verschafft."
Laut BBC ergab eine forensische Analyse, dass es sich bei dem tödlichen Angreifer um einen großen Bullenhai handle, die drittgefährlichste Haiart. Diese gelten als "potenziell gefährlich für Menschen." In Australien war dies bereits die fünfte fatale Hai-Attacke in diesem Jahr.
