Zugunglück in Tschechien: Mehr als 50 Menschen verletzt

Zliv - Bei einem Zugunglück in Tschechien wurden am Donnerstagmorgen Dutzende Personen verletzt.

Infolge eines Zugunglücks in Südböhmen sind die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort. © X/@HZS_jihocesky

Gegen 6.15 Uhr ist in der Region Südböhmen, nahe der Stadt Zliv, ein Personenzug mit einem Schnellzug kollidiert, wie der Feuerwehr- und Rettungsdienst der Region mitteilte.

Infolge des Unglücks gibt es nach aktuellem Stand 40 Leichtverletzte sowie 17 Schwerverletzte zu beklagen.

Die übrigen Reisenden wurden evakuiert und mit Bussen zum Bahnhof der Stadt Budweis gebracht.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort.