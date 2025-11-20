 5.614

Zugunglück in Tschechien: Mehr als 50 Menschen verletzt

Bei einem Zugunglück in Tschechien wurden am Donnerstagmorgen Dutzende Personen verletzt.

Von Malte Kurtz

Zliv - Bei einem Zugunglück in Tschechien wurden am Donnerstagmorgen Dutzende Personen verletzt.

Infolge eines Zugunglücks in Südböhmen sind die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort.
Infolge eines Zugunglücks in Südböhmen sind die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort.

Gegen 6.15 Uhr ist in der Region Südböhmen, nahe der Stadt Zliv, ein Personenzug mit einem Schnellzug kollidiert, wie der Feuerwehr- und Rettungsdienst der Region mitteilte.

Infolge des Unglücks gibt es nach aktuellem Stand 40 Leichtverletzte sowie 17 Schwerverletzte zu beklagen.

Die übrigen Reisenden wurden evakuiert und mit Bussen zum Bahnhof der Stadt Budweis gebracht.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort.

Am Donnerstagmorgen kam es zur Kollision zwischen einem Schnellzug und einem Personenzug.
Am Donnerstagmorgen kam es zur Kollision zwischen einem Schnellzug und einem Personenzug.
Die Ursache des Zugunglücks war noch unklar.
Die Ursache des Zugunglücks war noch unklar.

Zugunglück in Südböhmen: Lokführer waren laut Polizei nicht alkoholisiert

Die Züge wurden stark beschädigt.
Die Züge wurden stark beschädigt.

Warum es zum Zusammenstoß der beiden Züge kam, war am Morgen noch unklar. Bild- und Videoaufnahmen vom Unglücksort zeigen, wie die zwei kollidierten Züge ineinander hängen.

Die tschechische Polizei teilte mit, dass ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung der Öffentlichkeit eingeleitet wurde.

Beide Zugführer waren nicht alkoholisiert, wie ein Atemalkoholtest ergab.

Titelfoto: Bildmontage: X/@HZS_jihocesky

Mehr zum Thema Unglück: