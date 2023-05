Mutter hört ihr Kind auf Hüpfburg nicht mehr lachen: Als sie nachschaut, entdeckt sie Grausames

Mykolajiw (Ukraine) - Tragisches Unglück : Eine Vierjährige ist beim Spielen auf einer Hüpfburg in der Ukraine gestorben.

Die Mutter des Kindes hörte ihr Kind auf der Hüpfburg nicht mehr lachen, weshalb sie stutzig wurde. (Symbolbild) © 123RF/youngishowyoufeel

Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, habe sich der schreckliche Vorfall bereits vergangenes Wochenende zugetragen.

Die kleine Valeria und ihre Mutter Anna haben einen Vergnügungspark in der ukrainischen Stadt Mykolajiw besucht. Das Kind spielte eine Weile auf einer Hüpfburg bis die Mutter das Personal aufforderte nach dem Mädchen zu sehen, da sie Valeria eine längere Zeit nicht mehr lachen gehört hatte.

Als Mitarbeiter und die Mutter nachschauten, fanden sie die Vierjährige regungslos in den Seilen der Hüpfburg verheddert. "Zunächst dachte Anna, dass Valeria beim Spielen in der Sonne das Bewusstsein verloren hatte und versuchte sie aufzuwecken", so eine Freundin der Familie, Natalia Kuchynska.

Ein Zeuge rief sofort den Rettungswagen, andere Parkbesucher wollten das Mädchen mit einer Herzdruckmassage sowie Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbeleben.