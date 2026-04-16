Mutter mit Kinderwagen von Kranteil getroffen: Lkw-Fahrer verurteilt

Großbritannien - Eine Mutter (†30) war mit ihrer Tochter im Kinderwagen im englischen Ort Willingham unterwegs, als es plötzlich zu einem tragischen Unglück kam. Nun stand der Fall vor Gericht.

Rebecca (†30) war mit ihrer Tochter Autumn unterwegs, als es zum Unglück kam. © Facebook/Screenshot/Rebecca Ableman

Wie The Sun berichtet, schob Rebecca Ableman ihre zweijährige Tochter Autumn am 22. September 2022 auf einem Gehweg vor sich her, als Kevin Miller (71) mit seinem Lkw an ihr vorbeifuhr.

Dieser transportierte eine Kraneinheit, die nicht ordnungsgemäß gesichert war und der Mutter schließlich zum Verhängnis wurde.

Denn eines der Kranteile, das über die Kante des Lkw hinausragte, traf Rebecca am Kopf.

In letzter Sekunde schob die 30-Jährige den Kinderwagen samt ihrer Tochter in Sicherheit und verhinderte damit Schlimmeres.

Doch sie selbst überlebte den Vorfall nicht. Rebecca starb am 16. Oktober 2022 im Krankenhaus an ihren schweren Kopf- und Hirnverletzungen.