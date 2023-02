Mutter und Tochter wollen Familienmitglied überraschen, wenig später sind sie tot

Brooke Wanstall (†17, l.) und Mutter Leah Churchill (†50, r.) starben, weil sie ein Familienmitglied überraschen wollten. © Screenshot/Facebook/Brooke Wanstall/Sydnie Louisie Smith

Weil Tyla Wanstall direkt am Valentinstag 26 Jahre jung wurde, wollten seine Mutter Leah Churchill (50) und seine Schwester Brooke Wanstall (17) ihm eine riesige Überraschung bereiten.

In der Nacht zu Dienstag fuhren die beiden zu seinem Imbisswagen "Meat N' Greet" nach Whitstable am Old Thanet Way und dekorierten diesen mit Fahnen und Luftballons. Um Strom zu bekommen, habe Mutter Leah offenbar den Benzingenerator eingeschaltet, wie der 26-Jährige KentOnline erzählt.

Der Generator wird während der Arbeitszeit außerhalb des Wagens benutzt. Aus Sicherheitsgründen stellt ihn Tyla nachts aber immer in den Wagen. "Ich konnte ja nicht wissen, dass die beiden [Mutter und Tochter] letzte Nacht dort hingefahren sind", erklärt er.

Gegen 8 Uhr fuhr der Brite dann wie jeden Tag zur Arbeit und war überrascht, als er das parkende Auto seiner Mutter vorfand.

"Ich öffnete die Tür und sah meine Mama und meine Schwester und dachte einen Moment lang, sie seien eingeschlafen."