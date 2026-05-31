Nach Feuerkatastrophe und kompletter Zerstörung: Hundebesitzer sucht verzweifelt nach seinen Tieren
Opa-locka (Florida/USA) - Nachdem in der US-amerikanischen Kleinstadt Opa-locka ein riesiger Brand für die Zerstörung eines kompletten Familienunternehmens gesorgt hatte, trauerte der Inhaber um seine zwei tot geglaubten Hunde – ein Happy End schien zu diesem Zeitpunkt aussichtslos.
Wie die zuständige Feuerwehr "Miami-Dade Fire Rescue" auf Facebook mitteilte, brach vor rund sechs Tagen auf dem heimischen Schrottplatz ein gigantisches Feuer aus.
"Gegen 17.07 Uhr rückten mehr als 80 Einheiten [...] aus, nachdem Meldungen über mehrere brennende Fahrzeuge in der Nähe des 13100er-Blocks der Cairo Lane eingegangen waren", erklärte das Team auf der Plattform.
Am Einsatzort angekommen erblickte die Mannschaft auf dem betroffenen Gelände "starke Flammen und dichten Rauch", die sich bereits auf die benachbarten Gebäude ausgebreitet hatten.
"Die Feuerwehrleute arbeiteten aktiv daran, das Feuer zu löschen, zusätzliche Wasserversorgung sicherzustellen und eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, während sie gleichzeitig die Brandherde in der Umgebung bekämpften", hieß es weiter.
Nicht nur die gewaltigen Flammen machten die Situation so gefährlich. Auch die "windigen Bedingungen" sorgten für unerwartete Herausforderungen. Der Brand zerstörte die Betriebe "JC Motors" sowie "Gary Used Auto Parts" der Familie Lopez komplett – und vernichtete über 30 Jahre Geschichte des Unternehmens.
Noch schlimmer war für den Besitzer die Sorge um seine Fellnasen Fantasma und Mimi, die während der Löscharbeiten weit und breit nicht aufzufinden waren.
Freudiges Wiedersehen: Verschwundene Hunde überraschen Herrchen
Über zehn Stunden blickte der Inhaber Lopez auf die immer höher werdenden Flammen, bis schließlich ein Wunder geschah, berichtete das Newsportal NBC 6 South Florida auf Social Media. Wie aus heiterem Himmel tauchten die treuen Vierbeiner in der Straße des Schrottplatzes auf und eilten zu ihrem Herrchen.
Sowohl Fantasma als auch Mimi schienen trotz der heftigen Flammen unverletzt zu sein. In einem auf Instagram geteilten Beitrag war die Freude der Hunde kaum zu übersehen.
Im Zuge der Verwüstung richtete Familie Lopez ein Spendenkonto auf GoFundMe ein und bat um finanzielle Hilfe. "Was jahrzehntelange harte Arbeit, Opferbereitschaft und Engagement gekostet hatte, ging innerhalb weniger Stunden verloren", schrieb die Tochter des Inhabers auf der Plattform.
Da die zuständige Versicherung der Familie nicht alle Schäden des Brandes abdeckt, ist das Unternehmen nun auf jegliche Unterstützung angewiesen.
Der Spendenaufruf brachte bislang 13.100 US-Dollar (circa 11.300 Euro) ein – rund 27 Prozent des Gesamtbetrags.
Titelfoto: Fotomontage/Facebook/Screenshot/Miami-Dade Fire Rescue