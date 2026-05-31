Nach Feuerkatastrophe und kompletter Zerstörung: Hundebesitzer sucht verzweifelt nach seinen Tieren

Opa-locka (Florida/USA) - Nachdem in der US -amerikanischen Kleinstadt Opa-locka ein riesiger Brand für die Zerstörung eines kompletten Familienunternehmens gesorgt hatte, trauerte der Inhaber um seine zwei tot geglaubten Hunde – ein Happy End schien zu diesem Zeitpunkt aussichtslos.

Stundenlang kämpften die Einsatzkräfte gegen die verheerenden Flammen auf den Schrottplätzen "JC Motors" und "Gary Used Auto Parts". © Fotomontage/Facebook/Screenshot/Miami-Dade Fire Rescue

Wie die zuständige Feuerwehr "Miami-Dade Fire Rescue" auf Facebook mitteilte, brach vor rund sechs Tagen auf dem heimischen Schrottplatz ein gigantisches Feuer aus.

"Gegen 17.07 Uhr rückten mehr als 80 Einheiten [...] aus, nachdem Meldungen über mehrere brennende Fahrzeuge in der Nähe des 13100er-Blocks der Cairo Lane eingegangen waren", erklärte das Team auf der Plattform.

Am Einsatzort angekommen erblickte die Mannschaft auf dem betroffenen Gelände "starke Flammen und dichten Rauch", die sich bereits auf die benachbarten Gebäude ausgebreitet hatten.

"Die Feuerwehrleute arbeiteten aktiv daran, das Feuer zu löschen, zusätzliche Wasserversorgung sicherzustellen und eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, während sie gleichzeitig die Brandherde in der Umgebung bekämpften", hieß es weiter.

Nicht nur die gewaltigen Flammen machten die Situation so gefährlich. Auch die "windigen Bedingungen" sorgten für unerwartete Herausforderungen. Der Brand zerstörte die Betriebe "JC Motors" sowie "Gary Used Auto Parts" der Familie Lopez komplett – und vernichtete über 30 Jahre Geschichte des Unternehmens.

Noch schlimmer war für den Besitzer die Sorge um seine Fellnasen Fantasma und Mimi, die während der Löscharbeiten weit und breit nicht aufzufinden waren.