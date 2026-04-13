Nach Routine-Termin beim Zahnarzt: Familienvater verliert alle vier Gliedmaßen

Lake Dallas (USA) - Eine Routineuntersuchung beim Zahnarzt endete für einen Familienvater (34) aus Texas beinahe mit dem Tod: Um sein Leben zu retten, mussten Ärzte Teile seiner Arme und Beine amputieren.

Davon Vanterpool (34) wurde nach einem Zahnarztbesuch mit einer Sepsis ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wurden ihm die Gliedmaßen teilweise komplett amputiert. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Alicia Wilder

Davon Vanterpool dachte an nichts Schlimmes, als er für einen Prophylaxe-Termin Ende letzten Jahres seinen Zahnarzt aufsuchte. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass in seinem Mundraum etwas nicht stimmte: "Sein Zahnfleisch war stark entzündet, als der Zahnarzt in seinem Mund herumstocherte, und es blutete", erinnert sich Ehefrau Alicia Wilder gegenüber The Sun.

Offenbar gelangten dabei Bakterien in den Blutkreislauf des Mannes, die anschließend eine Sepsis auslösten.

Zunächst wirkte es so, als hätte Davon lediglich eine heftige Grippe erwischt. Der Texaner litt unter Schüttelfrost, Erbrechen und Durchfall.

Schließlich musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Diagnose: septischer Schock. Daraufhin wurde er in ein künstliches Koma versetzt und musste an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Gleich zweimal setzte in dieser Zeit sein Herz aus, auch seine anderen Organe versagten.

Es hatte sich eine sogenannte "Purpura fulminans" – also flächenhafte Hauteinblutungen – entwickelt, die Nekrosen mit sich ziehen. Mit anderen Worten – Davons Gewebe begann aufgrund mangelnder Durchblutung abzusterben.