Drei Monate nach Katastrophe in Crans-Montana: Brandopfer kann endlich Klinik verlassen

Crans-Montana/Zürich (Schweiz) - Mehr als drei Monate ist das Unglück im Schweizer Skiort Crans-Montana her. 41 meist junge Leute starben , mehr als hundert wurden verletzt. Zu Ostern konnte jetzt einer der letzten Schwerverletzten endlich die Klinik verlassen.

Das Entsetzen nach dem Unglück in dem Skiort war groß. © Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa

Das Universitäts-Kinderspital Zürich, gut 220 Kilometer vom Unglücksort entfernt, behandelte insgesamt neun Patienten. Für die letzte dort behandelte jugendliche Person ging es am Dienstag nach Hause, wie die Klinik mitteilte.

Doch die Genesung ist noch nicht vollständig abgeschlossen. "Ihre Weiterbehandlung erfolgt nun während der folgenden Wochen und Monate in der Regel heimatnah, meist ambulant und teilweise in stationären Rehabilitationseinrichtungen."

Die Patienten werden weiterhin dabei unterstützt, ihre Beweglichkeit und Selbstständigkeit wiederzugewinnen. Zudem müssen die Narben gepflegt, die Leistungsfähigkeit aufgebaut werden.

Bei dem Feuerunglück in der Bar "Le Constellation" waren mehr als hundert Menschen schwer verletzt worden. Viele von ihnen trugen Brandnarben davon, wurden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt.