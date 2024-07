Nach schwerem Arbeitsunfall: Teenager stirbt im Krankenhaus

Am Montag war der Teenager bei Dacharbeiten auf einer Jenfelder Lagerhalle rund zehn Meter in die Tiefe auf einen Betonboden gestürzt.

Der Junge war am Montag nach dem Unfall sofort unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Sein Zustand war von Anfang an kritisch, so die Polizei.