Nach technischem Defekt: Historisches Segelschiff geht plötzlich unter

Puerto Vallarta (Mexiko) - Bitter. 30 Jahre lang war die Galeone Marigalante das Wahrzeichen des Urlaubsortes Puerto Vallarta (Mexiko). Nun ist der prächtige Dreimaster gesunken.

Die Marigalante ging innerhalb von Minuten unter. © Instagram/Yussara Canales

Die Crew hatte am Freitag einen technischen Defekt am Bilgensystem gemeldet, wie der Schiffseigner, das Unternehmen "Pirateship Vallarta", mitteilte. Auf dem Weg zum Hafen habe sich die Situation dann verschlimmert, große Mengen Wasser drangen ein. Die Marigalante war nicht mehr zu retten. Die Galleone ging innerhalb kürzester Zeit unter.

Verletzt wurde niemand. Crew und Passagiere konnte sich rechtzeitig retten. Herbeigeeilte Schiffe der Hafenbehörde nahmen die Menschen auf.

Nach dem Verlust des Schiffes ist die Betroffenheit in Puerto Vallarta groß. Für viele Menschen des malerischen Küstenortes am Pazifik, war die Galeone das Wahrzeichen ihrer Stadt. Mehr als 30 Jahre lang segelte die Marigalante in der Bucht Bahía de Banderas. Für viele Besucher des Urlaubsortes gehörte ein Ausflug mit dem Holzschiff einfach dazu.

Der vollständig aus Holz gefertigte Dreimaster hatte vier Decks und eine Kapazität von bis zu 240 Passagieren und wog rund 700 Tonnen, berichtet die Zeitung "El Universal". Ein großzügiger Speisesaal und ein Partyraum machten die Marigalante zu einer gefragten Event-Location.

Warum es zum Schaden an der Pumpenanlage für im Rumpf angesammeltes Wasser, dem sogenannten Bilgensystem, kam, ist nicht bekannt. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte starker Regen.

Immerhin: Innerhalb der nächsten Monate soll das Schwesterschiff der Marigalante in der Bucht eintreffen.