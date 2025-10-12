Hai greift 14-Jährigen an: Junge Angler werden zu Helden

Thursday Island (Australien) - Der reinste Horror: In Australien wurde ein 14-Jähriger von einem Ha i angefallen. Seine Freunde bewiesen unglaublichen Mut und zogen den Schwerverletzten aus dem Wasser.

Der Hai griff plötzlich an. (Symbolbild) © 123RF/ramoncarretero

Es waren dramatische Szenen, die sich am Freitag auf Thursday Island (Australien) abspielten. Mehrere Jugendliche trafen sich, wollten am Abend an der Promenade Cook Esplanade angeln. Als der 14-Jährige ins Meer ging, passierte es. Das Wasser wurde plötzlich blutrot. Ein Hai hatte den Teenager in den Bauch gebissen.

Als die anderen Angler sahen, wie der Raubfisch drauf und dran war, den Jugendlichen zu zerfleischen, zögerten sie nicht, berichtet "Daily Mail". Tapfer gingen sie ins Wasser, konnten den Hai vertreiben. Dann zogen sie den Schwerverletzten an Land, leisteten Erste Hilfe.

Nach Informationen des Senders ABC wurde der Jugendliche lebensgefährlich verletzt, erlitt eine schwere Verletzung am Bauch und den inneren Organen, habe viel Blut verloren.

Der Junge wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus von Townsville geflogen, befindet sich noch immer in kritischem Zustand.