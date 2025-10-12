Hai greift 14-Jährigen an: Junge Angler werden zu Helden
Thursday Island (Australien) - Der reinste Horror: In Australien wurde ein 14-Jähriger von einem Hai angefallen. Seine Freunde bewiesen unglaublichen Mut und zogen den Schwerverletzten aus dem Wasser.
Es waren dramatische Szenen, die sich am Freitag auf Thursday Island (Australien) abspielten. Mehrere Jugendliche trafen sich, wollten am Abend an der Promenade Cook Esplanade angeln. Als der 14-Jährige ins Meer ging, passierte es. Das Wasser wurde plötzlich blutrot. Ein Hai hatte den Teenager in den Bauch gebissen.
Als die anderen Angler sahen, wie der Raubfisch drauf und dran war, den Jugendlichen zu zerfleischen, zögerten sie nicht, berichtet "Daily Mail". Tapfer gingen sie ins Wasser, konnten den Hai vertreiben. Dann zogen sie den Schwerverletzten an Land, leisteten Erste Hilfe.
Nach Informationen des Senders ABC wurde der Jugendliche lebensgefährlich verletzt, erlitt eine schwere Verletzung am Bauch und den inneren Organen, habe viel Blut verloren.
Der Junge wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus von Townsville geflogen, befindet sich noch immer in kritischem Zustand.
Haiangriff auf Thursday Island: Bürgermeisterin lobte Freunde des Haiopfers
Die Bürgermeisterin von Torres Shire, Elsie Seriat, lobte die Freunde des Haiopfers ausdrücklich. Sie hätten "unglaublichen Mut" gezeigt. "Dieser Vorfall ist sehr bedauerlich, und unsere Hoffnungen und Gebete gelten in dieser schweren Zeit dem Jungen und seiner Familie." Gleichzeitig appellierte sie an die Bevölkerung, sich der Gefahren in den umliegenden Gewässern bewusst zu sein.
Welche Hai-Art den Jugendlichen gebissen hat, ist noch nicht bekannt. Seit Anfang des Jahres wurden in Australien elf Haiangriffe gemeldet, vier davon endeten tödlich. Zuletzt wurde ein 57-jähriger Familienvater vor geschockten Zeugen beim Surfen von einem Hai totgebissen.
