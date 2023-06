Nach tödlichem Radlader-Unfall bei Vater-Kind-Wochenende: Kinder außer Lebensgefahr

Am Samstagabend hatte nach den bisherigen Ermittlungen der 44 Jahre alte Teilnehmer eines Zeltlagers in Toppenstedt mehrere Kinder und einen Erwachsenen in einer Transportbox an der Frontgabel eines Radladers eingeladen. Die Aktion sollte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers "zur Belustigung" dienen.

Die verletzten Kinder sind inzwischen alle außer Lebensgefahr. Zehn Kinder waren am Samstag nach dem Unglück in Toppenstedt in Krankenhäuser gebracht worden, vier waren lebensgefährlich verletzt, wie Wolfgang Krause, parteiloser Bürgermeister der Samtgemeinde Salzhausen, am Montag bestätigte. Ein Kriseninterventionsteam betreue Betroffene in der Kita und Grundschule.

Ein Gedenkgottesdienst wird am Samstag (11 Uhr) in der Salzhäuser Kirche stattfinden. Er sei in erster Linie für Betroffene und Helfer gedacht, aber auch für die Bürger der Gemeinde. "Nicht nur ein Dorf trauert, sondern die ganze Region", sagte Krause.

