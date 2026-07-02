Begleiter findet ihn tot: Urlauber stirbt auf beliebtem Wanderweg in der Schweiz

Wallis (Schweiz) - Auf einem beliebten Wanderweg in der Schweiz hat sich am vergangenen Dienstag ein schreckliches Unglück ereignet, das ein Deutsch-Däne (†27) nicht überlebte.

Das Unglück ereignete sich unweit der Europahütte - einer Berghütte im Schweizer Kanton Wallis, die sich unter Wanderern großer Beliebtheit erfreut. (Symbolbild) © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Wie die Kantonspolizei Wallis bekannt gab, kehrten zwei Wanderer nach einer Tour am vergangenen Dienstag in die Europahütte im Schweizer Kanton Wallis ein. Die Hütte liegt in einer Höhe von rund 2220 Metern oberhalb des Örtchens Randa.

Gegen 15.30 Uhr beschloss demzufolge der 27-Jährige, noch einmal auf eigene Faust die Umgebung rund um die Berghütte erkunden zu wollen. Sein Begleiter blieb in der Unterkunft.

Als der Deutsch-Däne nach einiger Zeit nicht wieder zurückkehrte und sich auch nicht meldete, beschloss der andere Mann aufzubrechen und nach seinem Kollegen zu suchen.

Nach einiger Zeit fand er ihn schließlich – regungslos, unterhalb eines Wanderweges.