Kind (11) rast mit Lieferwagen in Pilgergruppe: Acht Mönche tot

Mukdahan (Thailand) - Mit dem Lastwagen seiner Eltern begab sich ein 11-jähriger Junge aus Thailand auf eine Wahnsinnsfahrt, die in einem tödlichen Unfall endete. Bei dem Crash starben acht Menschen, weitere 18 liegen verletzt in einem Krankenhaus.

Der 11-Jährige nahm sich, ohne dass seine Eltern es wussten, die Schlüssel des Pick-up-Trucks und fuhr davon. (Symbolbild) © 123/nitinut380

Laut einem Bericht der "Bangkok Post", ereignete sich das schreckliche Unglück am heutigen Donnerstag in der Provinz Mukdahan im Nordosten des Landes gegen 11.55 Uhr (Ortszeit).

Eine Pilgergruppe, bestehend aus 34 Mönchen, war zu jenem Zeitpunkt zu Fuß an der Straße unterwegs. Kurz vor dem fatalen Crash aßen sie noch gemeinsam, doch das Unheil war bereits unterwegs zu ihnen.

Ein 11-jähriger Junge entwendete heimlich den Pick-up-Truck seiner Familie und fuhr mit ihm davon. Als das Kind den Weg der Mönche kreuzte, kam es zum Zusammenstoß.

Fünf Mönche waren sofort tot, drei weitere erlagen kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen. 18 von ihnen wurden verletzt, 13 so schwer, dass die Zahl der Toten in den nächsten Stunden noch steigen könnte.

Das Auto war nach dem Crash nicht mehr fahrtauglich, sodass die Polizei leichtes Spiel hatte und den Jungen in Gewahrsam nehmen konnte.