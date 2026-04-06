Osterurlaub endet für deutsche Familie in Tragödie: Mutter stirbt vor den Augen ihrer Kinder

Korinth (Griechenland) - Es sollte am Samstag während der Osterferien ein schöner Urlaubsspaziergang für eine deutsche Familie in Griechenland werden - doch der Ausflug nahm ein tragisches Ende.

Für die Mutter kam jede Hilfe zu spät, sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. (Symbolbild) © 123rf/joseh51

Wie Parapolitika berichtet, war die Familie - bestehend aus Mutter, Vater und drei Kindern - am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in Strandnähe im Stadtteil Kalamia unterwegs, als es plötzlich zu dem Unglück kam.

Ein riesiges Teil eines massiven Betongeländers löste sich von einem Haus, stürzte mehrere Meter in die Tiefe und begrub die 43-jährige Frau unter sich.

Trotz schneller Hilfe der Rettungskräfte kam für sie jede Hilfe zu spät. Die Mutter erlag noch vor Ort ihren schweren Kopfverletzungen.