Osterurlaub endet für deutsche Familie in Tragödie: Mutter stirbt vor den Augen ihrer Kinder
Korinth (Griechenland) - Es sollte am Samstag während der Osterferien ein schöner Urlaubsspaziergang für eine deutsche Familie in Griechenland werden - doch der Ausflug nahm ein tragisches Ende.
Wie Parapolitika berichtet, war die Familie - bestehend aus Mutter, Vater und drei Kindern - am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in Strandnähe im Stadtteil Kalamia unterwegs, als es plötzlich zu dem Unglück kam.
Ein riesiges Teil eines massiven Betongeländers löste sich von einem Haus, stürzte mehrere Meter in die Tiefe und begrub die 43-jährige Frau unter sich.
Trotz schneller Hilfe der Rettungskräfte kam für sie jede Hilfe zu spät. Die Mutter erlag noch vor Ort ihren schweren Kopfverletzungen.
Die Kinder sowie der Vater erlitten leichte Verletzungen
Die Kinder im Alter von 4, 7 und 10 Jahren sowie der Vater wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.
Die Behörden haben Ermittlungen zu der Tragödie eingeleitet. Das Gebäude steht Berichten zufolge bereits seit längerer Zeit leer und gilt als einsturzgefährdet. Erst vor Kurzem sollen Arbeiten am Balkon durchgeführt worden sein.
Der verantwortliche Bauunternehmer wurde inzwischen festgenommen.
Titelfoto: 123rf/joseh51