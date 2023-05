02.05.2023 14:40 Pferd läuft weg und bleibt in Graben stecken: Besitzern bleibt keine Wahl

In der Nacht zu Dienstag ist ein Pferd in Schortens von seiner Weide weggelaufen und in einem Graben stecken geblieben. Es musste eingeschläfert werden.

Von Bastian Küsel

Schortens - Traurig: In der Nacht zu Dienstag ist ein Pferd in Schortens (Niedersachsen) verunglückt - es musste später eingeschläfert werden. In diesem Graben in Schortens ist in der Nacht zu Dienstag ein Pferd stecken geblieben. Die Besitzer mussten das Tier wenig später einschläfern. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Wie die Polizei mitteilte, lief das Pferd in der Nacht von seiner Weide weg und blieb in einem Graben neben der Accumer Straße stecken. Aufgrund des matschigen Bodens konnte sich das Tier nicht selbstständig befreien. Erst am Morgen wurde es schließlich von den Besitzern entdeckt. Mithilfe der alarmierten Feuerwehr und eines Landwirts konnte das Pferd unter Aufsicht einer Tierärztin stark unterkühlt und erschöpft geborgen werden. Im Laufe des Vormittags wurden jedoch Verletzungen festgestellt, die den Verantwortlichen keine andere Wahl ließen, als das Tier einzuschläfern.

