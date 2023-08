Plötzlicher Starkregen: Mindestens fünf Tote bei Tour durch Kanalisation

Die Gruppe wollte die Kanalisation von Moskau erkunden. © Telegram/Baza

Nachdem im Fluss Moskwa am Montag zunächst die Leichen eines Mannes, einer Frau und eines Mädchens gefunden worden waren, meldete die staatliche Agentur Tass am Abend unter Berufung auf die Rettungsdienste den Fund von zwei weiteren Leichen.

Nach weiteren Vermissten werde gesucht, schrieb Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin.

Wie groß die Ausflugsgruppe insgesamt war, war zunächst unklar. Tass berichtete von möglicherweise bis zu 20 Menschen.

Offenbar stieg der Wasserpegel in dem Kanalsystem nach starkem Regen rasch an. Die Menschen konnten sich demnach nicht mehr rechtzeitig ins Freie retten. Auf in Onlinenetzwerken geteilten Videos war zu sehen, wie Ermittler in einen Gullydeckel schauten und Taucher den Fluss durchkämmten.

Örtlichen Medien zufolge leiteten die Behörden strafrechtliche Ermittlungen gegen den Veranstalter ein.