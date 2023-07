Ramona aus Sachsen verlor Sohn und Mann: Jetzt ereilte sie der nächste Schicksalsschlag!

Leipzig/Markkleeberg - Das Leben kann manchmal sehr grausam sein: Die 55-jährige Ramona aus Markkleeberg hat in der vergangenen Woche nahezu ihr ganzes Hab und Gut verloren, als in ihrer Wohnung ein Feuer ausbrach. Das war offenbar nicht der erste Schicksalsschlag, der die Frau in den vergangenen Jahren ereilte. Eine Spendenaktion soll ihr nun neuen Mut geben.