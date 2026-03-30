Regungslos in Swimmingpool aufgefunden: Zweijähriger kämpft um sein Leben

Moreno Valley (Kalifornien/USA) - Es ist wohl eine der schlimmsten Erfahrungen, die Eltern überhaupt machen können: Im US-Bundesstaat Kalifornien fiel der zweijährige Ezequiel unbeaufsichtigt in einen Pool und wurde gerade so vor dem Ertrinken gerettet. Nun kämpft der kleine Mann um sein Leben.

Wie lange Ezequiel (2) unter Wasser war, blieb ungewiss - er trug bei dem Vorfall jedoch keine Hirnschäden davon. © Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Rosa Agustin

Vor rund zwei Wochen führte ein Missverständnis in der Familie des Kleinkindes fast zu einem Todesfall.

"Papa dachte, Oma würde ihn beobachten, und Oma dachte, Papa würde ihn beobachten", erklärte Ezequiels Bruder Augustin (7) gegenüber KTLA5. Infolgedessen bemerkte niemand, wie der Zweijährige unbeaufsichtigt durch den Garten seiner Eltern irrte.

Als der Vater und die Großmutter des Jungen ihren Fehler bemerkten, eilten sie gemeinsam raus, um Ezequiel zu suchen - jedoch ohne Erfolg. Sie gerieten in Panik und durchkämmten das komplette Grundstück. Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sich Rosa, die Mutter des Jungen, in Mexiko.

Gerade als der Siebenjährige mit ihr telefonierte, ertönte ein erschreckendes Wimmern aus dem Garten. "Er sagte Mama, Mama, Ezequiel-Pool, und ich sagte: ‚Was sagst du da?‘ Ich verstand ihn nicht, und sobald ich Papa im Hintergrund schreien hörte, verbanden sich die Worte wie ein Magnet", erklärte Rosa im Interview.

Ohne zu zögern, packte sie ihre Sachen und reiste zurück nach Moreno Valley - ohne zu wissen, ob ihr Kind bei ihrer Ankunft noch leben würde. "Ich bin völlig durchgedreht und habe nur noch gedacht: Ich muss nach Hause, ich muss nach Hause, ich muss zu meinem Baby", fügte sie hinzu.

Nach dem schockierenden Fund des Zweijährigen wurde er sofort mit einem Hubschrauber ins Loma Linda Medical Center eingeflogen und medizinisch versorgt. Ob Ezequiel den Vorfall überleben würde, war zunächst ungewiss.