26.08.2023 16:37 Reisebus steht plötzlich in Flammen! 35 Menschen an Bord

Von Simone Bischof

Balice (Polen) - Ein Bus aus Tschechien mit 35 Menschen an Bord hat am Samstagmorgen auf der polnischen A4 bei Balice nahe Kraków (deutsch: Krakau) plötzlich Feuer gefangen. Die Flammen brannten das Fahrzeug fast vollständig aus. Der Reisebus aus Tschechien brannte in Polen auf der Autobahn 4 nahe Kraków fast vollständig aus. © Feuerwehr Kraków Der schreckliche Vorfall passierte kurz vor 5 Uhr morgens. Wie durch ein Wunder wurde keiner der Passagiere verletzt, berichtet das polnische Nachrichtenportal Polsat News. Alle konnten das Fahrzeug sicher verlassen. Sie fanden Schutz in einer nahe gelegenen Tankstelle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Kraków. Er fügte hinzu, dass die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Unglück Waggon beim Teekochen abgefackelt: Mindestens neun Tote! Die Autobahn war in Richtung Katowice (deutsch: Kattowitz) vorübergehend für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Feuerwehr Kraków