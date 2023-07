Reisebus umgekippt: 31 Verletzte bei Unfall, darunter ein Kind

Terespol (Polen) - In Terespol in der Woiwodschaft Lubelskie im Südosten Polens ist ein aus Belarus kommender Reisebus umgekippt.

Der Unfall passierte in Terespol, eine Gemeinde an der Grenze zwischen Polen und Belarus. © KM PSP Biała Podlaska (Feuerwehr Biała Podlaska)

Der Unfall passierte am frühen Mittwochmorgen. Der Notruf ging um 5.54 Uhr bei der Zentrale der Feuerwehr in Biała Podlaska ein.

Der Bus, der von der polnisch-belarussischen Grenze kam, kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und kippte dort auf die Seite, berichtet das polnische Nachrichtenportal Polsat News.

In dem Fahrzeug seien zum Zeitpunkt des Unglücks 47 Menschen mitgefahren, darunter drei Kinder. Alle waren belarussische Staatsbürger, teilte die Feuerwehr in Biała Podlaska in einer Meldung über den umgestürzten Bus mit.



Mehrere Rettungs- und Löschfahrzeuge verschiedener Feuerwehren der Umgebung wurden zum Einsatzort geschickt. Darüber hinaus waren auch die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort.

Wie sich herausstellte, hatten alle Passagiere den Bus noch vor dem Eintreffen der Helfer verlassen.