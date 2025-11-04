Sauna-Besuch endet im Albtraum! Frauen in Kabine eingeschlossen
Noida (Indien) - Ein entspannter Besuch in einer Sauna in Indien sollte für zwei Frauen in einem absoluten Alptraum enden, als sie plötzlich in der Kabine eingeschlossen waren.
Die Frauen hatten es sich im Saunabereich der luxuriösen Wohnanlage "Tata Eureka Park Society" im indischen Noida gemütlich gemacht. Zunächst genossen sie ihr Dampfbad, was für 30 Minuten angesetzt war.
Als die Zeit vorüber war, wollten die Frauen die Kabine verlassen - allerdings ließ sich die Tür nicht öffnen. "Wir gerieten in Panik", erinnert sich eine der Frauen später.
Besonders fatal: Da sie die Steuerung der Sauna nicht ausschalten konnten, füllte sich der geschlossene Raum immer weiter mit heißem Dampf und erschwerte den Frauen laut News18 das Atmen.
Verzweifelt versuchten sie, mit lautem Hämmern gegen die defekte Tür auf sich aufmerksam zu machen, doch weder das Sicherheitspersonal noch der Hausmeister der Wohnanlage bemerkten die eingesperrten Sauna-Gäste.
Todesangst in Sauna: Frauen werden in Dampfbad eingeschlossen
Unter Todesangst rissen die Frauen schließlich einen Teil der Sauna-Decke auf, brachen dort eine Metallstange heraus und knackten damit das Türschloss. "Nach einer halben Stunde schafften wir es dann, die Tür und das Schloss aufzubrechen und schließlich zu entkommen", so eine der Frauen.
Kurz darauf veröffentlichten sie auf Instagram ein Video, was das demolierte Dampfbad zeigt. Im Netz wurde der Vorfall mit dem Horrorfilm "Final Destination" verglichen.
Ein Sprecher der Wohnanlage erklärt auf Anfrage von "The Indian Express" dass bei dem Sachverhalt niemand verletzt worden sei. "Wir sind uns des Vorfalls in einem unserer Projekte bewusst und bedauern die den Betroffenen entstandenen Unannehmlichkeiten zutiefst." Man würde sich "umgehend" darum kümmern, dass die Ursache des Unfalls aufgeklärt und die Sicherheitssysteme aktualisiert werden.
Andere Anwohner der Luxus-Gegend kritisieren derweil die fehlende Hilfe in solch einer Situation - trotz der hohen Mitgliedsbeiträge.
Titelfoto: 123RF/forewer