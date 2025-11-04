Sauna-Besuch endet im Albtraum! Frauen in Kabine eingeschlossen

Noida (Indien) - Ein entspannter Besuch in einer Sauna in Indien sollte für zwei Frauen in einem absoluten Alptraum enden, als sie plötzlich in der Kabine eingeschlossen waren.

Zwei Frauen wurden in Indien in einer Sauna eingeschlossen. Um sich zu befreien, demolierten die beiden den Raum. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/ trbindia

Die Frauen hatten es sich im Saunabereich der luxuriösen Wohnanlage "Tata Eureka Park Society" im indischen Noida gemütlich gemacht. Zunächst genossen sie ihr Dampfbad, was für 30 Minuten angesetzt war.

Als die Zeit vorüber war, wollten die Frauen die Kabine verlassen - allerdings ließ sich die Tür nicht öffnen. "Wir gerieten in Panik", erinnert sich eine der Frauen später.

Besonders fatal: Da sie die Steuerung der Sauna nicht ausschalten konnten, füllte sich der geschlossene Raum immer weiter mit heißem Dampf und erschwerte den Frauen laut News18 das Atmen.

Verzweifelt versuchten sie, mit lautem Hämmern gegen die defekte Tür auf sich aufmerksam zu machen, doch weder das Sicherheitspersonal noch der Hausmeister der Wohnanlage bemerkten die eingesperrten Sauna-Gäste.