Schädel-Hirntrauma im REWE-Markt: Metallrohr knallt auf Kunden!

Lemgo - In einem REWE-Markt in Lemgo ( Nordrhein-Westfalen ) ist ein riesiges Lüftungsrohr von der Decke auf mehrere Kunden geknallt.

Das metallische Lüftungsrohr kam plötzlich von der Decke und verletzte mehrere Kunden. © Feuerwehr Lemgo

Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr, kurz vor Ladenschluss, wurden die Kunden des Supermarkts am Entruper Weg böse überrascht, als sich das metallische Rohr aus seiner Halterung an der Decke löste und direkt zwischen die Regale fiel.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Vorfall sechs Menschen verletzt, wie die Polizei Lippe am Dienstag mitteilte. Zwei Personen wurden durch das herabstürzende Lüftungsrohr sogar schwer verletzt. Laut der Feuerwehr Lemgo erlitt eine Person ein Schädel-Hirntrauma.

Laut Zeugenaussagen sollen zudem zwei weitere Kunden verletzt worden sein. Diese werden von der Polizei gebeten, sich unter folgender Rufnummer beim Kriminalkommissariat 1 zu melden: 052316090.

Warum das Metallrohr zu Boden stürzte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit dem tosenden Unwetter an jenem Abend steht. Außerdem ermittelt die Kriminalpolizei wegen möglicher fahrlässiger Körperverletzung.

Bildaufnahmen vom Unglücksort zeigen derweil, wie das Monstrum von Rohr eine Spur der Verwüstung durch den Gang voller H-Milch, Mineralwasser und Haushaltsartikeln zog.