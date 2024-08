08.08.2024 07:31 1.600 Schlimmer Arbeitsunfall: Mann verliert mehrere Finger

Ein Mann ist bei einem Unfall in einem Betrieb in Beilngries schwer verletzt worden. Er trennte sich mehrere Finger an einer Kreissäge ab.

Beilngries - Ein Mann ist bei einem Unfall in einem Betrieb im oberbayerischen Landkreis Eichstätt schwer verletzt worden. Beim Arbeiten an einer Kreissäge kam es zum Unglück. (Symbolbild) © 123RF/poppypix Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr schnitt der 57-jährige Mitarbeiter einer Modellbaufirma in Beilngries Holzstücke an einer Standkreissäge, wie die Polizei mitteilte. "Dabei kam der Mann offensichtlich ins Sägeblatt, weshalb er sich mehrere Finger der linken Hand abtrennte", hieß es. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht und dort jetzt behandelt. Ob die Finger gerettet werden können, war zunächst unklar.

