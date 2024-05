Schlittenfahrt im Frühsommer endet für 25-Jährigen im Krankenhaus

Mittels Helikopter wurde der 25 Jahre alte Suff-Rodler in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Die Polizei informierte am heutigen Samstag über eine ausgeartete Party in Tirol. Demnach feierten in einem Ferienhaus im Alpbachtal mehrere Menschen aus Polen bis in die frühen Morgenstunden dieses Samstags.

Drei Männer kamen dabei auf eine Idee, die sie wohl sehr schnell bereuten: Gegen 5.55 Uhr wollte die Gruppe mit einem Holzschlitten eine steile Wiese herunterfahren. Doch Schnee liegt jetzt freilich keiner mehr. In Tirol herrschen jetzt Temperaturen um die 20 Grad.

Ein 25-Jähriger machte den Anfang. Aufgrund der Nässe kam er zwar den Hang runter, doch er beschleunigte auf dem rund 200 Meter langen Weg so sehr, dass er nicht mehr in der Lage zu bremsen war. Der junge Mann sprang mit dem Rodel über eine Böschung und krachte schließlich in einem Waldstück gegen einen Baum.

Bei dem Aufprall zog sich der Suff-Rodler so schwere Verletzungen an seinem linken Oberschenkel zu, dass er mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.