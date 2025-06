Von großer Welle getroffen: Voll besetzte Touristen-Fähre sinkt vor Bali

Alles in Kürze

Verzweifelte Menschen klammern sich an die Fähre fest. Wenige Minuten später kenterte das Schiff. © Facebook/Nicola Wood

Dass es keine Toten zu beklagen gibt, grenzt an ein Wunder.

Die Fähre "The Tanis" war am Mittwoch von der vorgelagerten Insel Nusa Lembongan nach Bali unterwegs, berichtet der australische Sender 7news. Doch dort sollte das Schiff mit 89 Passagieren und fünf Crewmitgliedern an Bord niemals ankommen.

Kurz nach dem Ablegen, gegen 16.30 Uhr (Ortszeit), wurde das Schiff von einer großen Welle getroffen. Meerwasser drang ein, die Fähre geriet in eine bedrohliche Schräglage. Wenige Minuten später kenterte das Schiff, zwei Stunden später versank die "The Tanis" im Meer, berichtet das Portal Denpost.

Bilder zeigen, wie verzweifelte Passagiere ins Wasser springen und um ihr Leben schwimmen, andere klammern sich am sinkenden Schiff fest.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Doch viele der rund 77 ausländischen Touristen an Bord dürfte der Schreck noch in den Knochen stecken. Viele stehen nun ohne Gepäck da, manche verloren ihren Reisepass.