Schnorchel-Trip endet tödlich: Frau offenbar von Boot erfasst

Florida - Es sollte ein unbeschwerter Schnorchelausflug im US-Bundesstaat Florida werden - doch für eine junge Flugbegleiterin nahm der Trip eine tragische Wendung.

Kellie Williams wurde offenbar beim Schnorcheln von einem Boot am Kopf getroffen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/kellieflower_

Wie CBS berichtet, wurde Kellie Melinda Williams in der vergangenen Woche von Fischern in Hollywood Beach tot aufgefunden.

Die junge Frau war ersten Ermittlungen zufolge am 3. Juni offenbar beim Schnorcheln von einem Boot am Kopf getroffen worden und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Die Behörden machten bislang keine Angaben dazu, ob Hinweise auf das beteiligte Boot vorliegen oder ob es bereits Verdächtige gibt.