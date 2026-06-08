Schnorchel-Trip endet tödlich: Frau offenbar von Boot erfasst
Florida - Es sollte ein unbeschwerter Schnorchelausflug im US-Bundesstaat Florida werden - doch für eine junge Flugbegleiterin nahm der Trip eine tragische Wendung.
Wie CBS berichtet, wurde Kellie Melinda Williams in der vergangenen Woche von Fischern in Hollywood Beach tot aufgefunden.
Die junge Frau war ersten Ermittlungen zufolge am 3. Juni offenbar beim Schnorcheln von einem Boot am Kopf getroffen worden und erlitt dabei tödliche Verletzungen.
Die Behörden machten bislang keine Angaben dazu, ob Hinweise auf das beteiligte Boot vorliegen oder ob es bereits Verdächtige gibt.
Die Polizei sucht nach Zeugen
Auf dem Instagram-Account der Flugbegleiterin finden sich zahlreiche Bilder und Videos, die sie beim Schnorcheln und Schwimmen zeigen.
Die in Miami ansässige "Association of Professional Flight Attendants" veröffentlichte zudem eine Stellungnahme auf Instagram. Darin heißt es: "Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer Kollegin und Flugbegleiterin am Standort Miami, Kellie Williams, bekannt. Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten in dieser schweren Zeit ihrer Familie, ihren Freunden und Angehörigen."
Die Polizei von Hollywood bittet Personen, die Williams möglicherweise im Wasser gesehen haben oder einen möglichen Zusammenstoß mit einem Boot beobachtet haben, sich zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/kellieflower_