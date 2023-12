Schock im Zirkus: Akrobat stürzt vom "Großen Todesrad" und verletzt sich schwer

Great Yarmouth (Großbritannien) - Schock in der Manege. Bei einer Zirkus-Darbietung in England stürzte ein junger Akrobat vom "Großen Rad des Todes". Der Mann wurde schwer verletzt. Die Zuschauer mussten alles mitansehen.

Bei der Nummer am Todesrad kam es zu einer Tragödie. © PR/Hippodrome Circus Great Yarmouth

Horror-Unglück im Hippodrome Circus von Great Yarmouth (England)!

Am Mittwochabend war der Traditions-Zirkus gut gefüllt. Hunderte Menschen wollten das Spektakel sehen, dann passierte das Unglück: Bei der Nummer am "Todesrad" stürzte ein Artist vom Gerät, fiel zehn Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer.

Auf einem Video, das dem Sender BBC vorliegt, ist zu sehen, wie der in Weiß gekleidete Akrobat am Todesrad seine Kunststücke vollführt. Genau am Scheitelpunkt verliert er den Halt, stürzt vom schwingenden Rad. Vergeblich versucht er noch, nach einer Strebe der Konstruktion zu greifen. Dann fällt er in die Manege.



Der junge Mann kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus - die Show wurde abgebrochen.