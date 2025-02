Schock-Moment auf Geburtstagsparty: Gas-Ballon explodiert über Gastgeberin

Hanoi (Vietnam) - Der Geburtstag einer jungen Frau aus Vietnam endete in einem Desaster, als plötzlich ein Gas-Ballon explodierte und die Gastgeberin verletzte.

Während einer Feier in Vietnam explodiert dem Geburtstagskind plötzlich ein Gasballon in der Hand. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/thaimusiccover

Giang Pham aus Hanoi wollte am 14. Februar in einem Restaurant ausgelassen ihren Geburtstag feiern, als es zu einem fatalen Unfall kam.

In einem jetzt viral gegangenen Video sieht man die Vietnamesin mit ihrem Geburtstagskuchen in der einen Hand und schwebenden Ballons in der anderen. Kurz bevor sie die Kerzen auf der Torte ausblasen kann, nähert sich ein großer runder Ballon, der laut News18 mit Wasserstoff gefüllt war.

Als der Gas-Ballon die Kerzen touchierte, explodierte die Dekoration und sorgte für eine riesige Stichflamme, welche das Geburtstagskind vor allem am Kopf traf und auch die anderen Ballons im Hintergrund zum Platzen brachte. Giang eilte nach dem Vorfall sofort in das Badezimmer und versuchte, ihre Haut mit Wasser zu kühlen.

Sie erlitt heftige Verbrennungen im Gesicht und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Erst Tage später hat sie sich von dem Schock erholt: "Der Vorfall ereignete sich vor 6 Tagen, aber erst heute habe ich mich so weit beruhigt, dass ich den Ablauf der Explosion des Ballons und der Verbrennungen noch einmal durchgehen konnte."