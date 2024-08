Schon wieder Bergdrama in den Allgäuer Alpen! Wanderer stürzt in den Tod

Da der Tote in unwegsamen Gelände lag, wurde er erst am Folgetag durch Kräfte der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei in Zusammenarbeit mit der Polizeihubschrauberstaffel geborgen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckte eine Gruppe Wanderer am Montag eine männliche Leiche unterhalb des Grats des "Vorderer Wilder" bei Hinterstein.

Es ist in dieser Woche bereits das dritte tödliche Unglück in den Allgäuer Alpen. Am Dienstag stürzte eine junge Touristin am Entschenkopf bei Oberstdorf in den Tod.

Am Mittwoch wurde ein Wanderer-Paar im Fellhorngebiet von einem Sturm überrascht. Ein 38-Jähriger wurde dabei von einem tonnenschweren Fels erfasst und getötet.