Schreck auf Volksfest: Mädchen wird aus Karussell geschleudert

Heidenheim an der Brenz - Schreck-Moment auf einem Volksfest im Osten Baden-Württembergs : Am Freitagabend wurde ein Kind aus einem Karussell geschleudert. Es hatte Glück im Unglück .

Mit diesem Fahrgeschäft fuhr das Mädchen, als das Unglück geschah. (Archivbild) © Facebook/Heidenheimer Volksfest

Die Meldung, dass sich ein Kind auf dem Heidenheimer Volksfest im Brenzpark verletzt habe, ging gegen 23.50 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein. Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg, vor Ort bestätigte sich die Lage.

Laut einem Polizeisprecher sei das zehnjährige Mädchen mit dem Fahrgeschäft "Musik Express" gefahren, als das Unglück seinen Lauf nahm.

Demnach seien währenddessen wohl die Kräfte bei der jungen Volksfest-Besucherin geschwunden, und sie konnte sich nicht mehr richtig festhalten.

"Durch die bei diesem Fahrgeschäft entstehenden Fliehkräfte und die zierliche Konstitution des Mädchens rutschte dieses unter dem Sicherheitsbügel durch und wurde aus dem Fahrwagen geschleudert", erläuterte der Sprecher.

Die Zehnjährige schlitterte daraufhin über die Trittfläche und krachte gegen das Außengeländer des Karussells. Sie erlitt Schürfwunden am Knie, den Armen und an einer Schulter.