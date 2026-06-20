Blitz schlägt auf Zeltplatz im Südwesten ein: Neun Menschen nach Sportfest verletzt

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Unglück bei einem Sportfest im Landkreis Rastatt: Ein Blitz schlug am Freitagabend auf dem Gelände ein. Neun Menschen wurden verletzt.

Von Juliane Bonkowski

Rastatt - Unglück bei einem Sportfest im baden-württembergischen Landkreis Rastatt: Ein Blitz schlug am Freitagabend auf dem Gelände samt Zeltplatz ein. Neun Menschen wurden verletzt!

Der Zeltplatz, auf dem der Blitz einschlug, ist völlig verwüstet.
Der Zeltplatz, auf dem der Blitz einschlug, ist völlig verwüstet.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Sechs der Verletzten seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, so ein Polizeisprecher. In Lebensgefahr schwebe glücklicherweise niemand.

Auf dem Sportplatz in Rastatt-Niederbühl hatte zuvor ein Handballfest stattgefunden, als ein heftiges Gewitter gegen 23 Uhr über die Gegend rund um Karlsruhe zog. Rastatt liegt südlich davon.

Demnach sollen sowohl Erwachsene als auch Kinder in ihren Zelten übernachtet haben und von dem Unwetter überrascht worden sein. Der Blitz sei direkt auf dem Zeltplatz eingeschlagen.

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Wie schwer die Verletzungen der einzelnen Personen sind und um wie viele Erwachsene und Kinder es sich jeweils handelt, wurde noch nicht bekannt.

Rettungskräfte und die Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Rettungskräfte und die Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24
Ein heftiges Unwetter zog am späten Abend über Karlsruhe und Umgebung.
Ein heftiges Unwetter zog am späten Abend über Karlsruhe und Umgebung.  © Fabian Geier / EinsatzReport24

Zahlreiche Rettungskräfte waren am späten Abend vor Ort, um sich um die Verletzten zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem dramatischen Vorfall aufgenommen.

Erstmeldung von 8.08 Uhr, aktualisiert um 8.28 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Henry Mungenast / EinsatzReport24, Fabian Geier / EinsatzReport24

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