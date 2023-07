Schrecksekunde in über 20 Metern Höhe: Achterbahn bleibt plötzlich stecken

Southend-on-Sea - Die Fahrt mit einer Achterbahn in einem Vergnügungspark in Essex sollte für eine Gruppe von Besuchern mit einem Schrecken enden.

Ein Achterbahn-Waggon in Großbritannien blieb während der Fahrt plötzlich stecken. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Your Southend

Ein Wagen der Achterbahn "The Rage" im "Southend's Adventure Island"-Park in Southend-on-Sea blieb am Freitagnachmittag an einer Steigung plötzlich stecken.

Die Passagiere hingen bei dem Vorfall in etwa 21 Metern Höhe im 90-Grad-Winkel fest. "Es blieb buchstäblich ganz oben stecken", erklärt eine Augenzeugin, die zum Zeitpunkt des Unglücks mit ihrer kleinen Tochter im Vergnügungspark unterwegs gewesen war.



Laut ihrer Aussage wurden die Insassen des Achterbahn-Waggons nacheinander abgeschnallt und einzeln nach unten in Sicherheit gebracht. "Die waren mindestens eine halbe Stunde, eher 45 Minuten dort oben", erinnert sich die Park-Besucherin laut Mirror.

Panik sei allerdings nicht ausgebrochen. "Sie haben sie beruhigt, es gab kein Geschrei oder Massenhysterie", so die Britin. "Der Park schien wirklich sehr, sehr gut damit klargekommen zu sein."

Eines steht für die Mutter einer Sechsjährigen allerdings fest: "Ich bin noch nie damit gefahren und werde es auch jetzt nicht mehr tun."