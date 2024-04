Junge (†6) will kleinen Bruder (†3) vor Feuer schützen: Beide sterben – als Helden

Als das Haus der Familie Brice am 10. April lichterloh in Flammen stand, konnten sich die Großeltern, die auf die Kinder aufpassten, sowie die beiden ältesten Söhne Seth (13) und Logan (8) ins Freie retten.

Die Eltern Reina und Jamey sowie ihre Brüder Seth (13, l.) und Logan (8, r.) müssen nun lernen, ohne sie zu leben. © Facebook/Jamey Brice

"Es war das Schmerzhafteste, was wir durchleben mussten", so Jamey im "People"-Magazin. "Wir konnten immer noch ihren Herzschlag auf dem Monitor sehen, ihre Vitalwerte, aber es gab keine Gehirnaktivität mehr aufgrund der Rauchgasvergiftung."

Und so entschieden sich die Eltern, die Organe ihrer Kinder, die nie mehr aufwachen würden zu spenden. Als gläubige Christen seien sie sicher, anderen die Hoffnung zu geben, die sie selbst aufgeben mussten, habe ihnen Trost gespendet.

William und Zachariah wurden zu kleinen Helden, rollten unter tosendem Applaus in einem "Walk of Fame" den Flur des Krankenhauses hinunter zum Operationssaal, bevor sie am 14. April starben.

Zuvor wurden beide noch am Krankenbett zu Ehrenfeuerwehrmännern ausgezeichnet. "Durch die Organspenden hoffen wir auch, dass eine andere Familie dank unserer Jungen ein Wunder erleben wird", so Jamey.

Der schwerste Weg kommt allerdings noch: das Leben ohne zwei ihrer geliebten Söhne. Am heutigen Samstag findet in der Word Of Life Church in Springfield eine Gedenkfeier für William und Zachariah statt, zu der die Eltern via Facebook alle eingeladen haben, die ihre Anteilnahme ausdrücken wollen. Auch einen Livestream soll es geben.