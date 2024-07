Schule eingestürzt: Zweistellige Anzahl an toten Kindern

Nigeria - Beim Einsturz einer Schule in Nigeria sind am heutigen Freitag mindestens 16 Schüler zu Tode gekommen.

Diese Schule stürzte am Freitag einfach so ein. © Muhammad Tanko Shittu/AFP

Die Behörden sprachen zunächst nur von "mehreren" toten Schülern, doch ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP sah fünf Leichen in Schuluniform in der Leichenhalle einer Klinik sowie elf weitere in einem anderen Krankenhaus.

Nach Angaben eines Überlebenden schrieben die Schüler der Einrichtung im Bezirk Jos North im Bundesstaat Plateau des westafrikanischen Landes gerade Prüfungen, als die Decke über ihnen zusammenbrach.



Am Ort des Vorfalls waren die Hilfeschreie von Schülern zu hören, die unter den Trümmern eingeschlossen waren. Mit Baggern wurde versucht, die Opfer zu befreien, während Eltern verzweifelt alles versuchten, ihre Kinder zu finden.

Die Katastrophenschutzbehörde teilte mit, das zweistöckige Gebäude, in dem die Schule untergebracht war, sei eingestürzt und es seien "mehrere" Schüler getötet worden. Sie erklärte weiter, die Such- und Rettungsaktion sei nun abgeschlossen.