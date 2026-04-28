Schwangere Influencerin plötzlich gestorben: Baby kommt zu früh zur Welt

Kalifornien (USA) - Die TikTok-Influencerin Kiara Brokenbrough (†32) aus den USA ist unerwartet gestorben, während ihr Kind zu früh geboren wurde.

Eigentlich hatten Kiara und ihr Ehemann Joel Brokenbrough das Kind erst für Juni erwartet. © Instagram/Screenshot/kiarabrk

Wie die Mutter von Kiara, Shaneka, auf GoFundMe berichtet, befand sich die 32-jährige Influencerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Joel Brokenbrough mitten im Umzug von West Virginia zurück nach Kalifornien, als es zu dem tragischen Unglück kam.

"Unerwartet verstarb Kiara, während Baby Jonah das Licht der Welt erblickte", schrieb Shaneka.

Welche Umstände zu Kiaras Tod geführt haben, ist bislang nicht bekannt. Eigentlich hätte Jonah erst im Juni zur Welt kommen sollen, doch die Geburt erfolgte deutlich früher als geplant.

Seitdem kämpft sich das Baby auf der Neugeborenen-Intensivstation Schritt für Schritt in sein Leben.