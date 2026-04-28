Schwangere Influencerin plötzlich gestorben: Baby kommt zu früh zur Welt
Kalifornien (USA) - Die TikTok-Influencerin Kiara Brokenbrough (†32) aus den USA ist unerwartet gestorben, während ihr Kind zu früh geboren wurde.
Wie die Mutter von Kiara, Shaneka, auf GoFundMe berichtet, befand sich die 32-jährige Influencerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Joel Brokenbrough mitten im Umzug von West Virginia zurück nach Kalifornien, als es zu dem tragischen Unglück kam.
"Unerwartet verstarb Kiara, während Baby Jonah das Licht der Welt erblickte", schrieb Shaneka.
Welche Umstände zu Kiaras Tod geführt haben, ist bislang nicht bekannt. Eigentlich hätte Jonah erst im Juni zur Welt kommen sollen, doch die Geburt erfolgte deutlich früher als geplant.
Seitdem kämpft sich das Baby auf der Neugeborenen-Intensivstation Schritt für Schritt in sein Leben.
Jonah macht tägliche Fortschritte
Auf der GoFundMe-Seite, auf der mittlerweile 125.753 US-Dollar (rund 107.449 Euro) gesammelt wurden, heißt es: "Jonah ist ein süßer kleiner Kämpfer, und wir sind überzeugt, dass er die Ärzte mit seinen täglichen Fortschritten dank Gottes Gnade und Kraft verblüffen wird."
Auch Joel meldete sich nach dem Tod seiner Frau öffentlich zu Wort. "Ich hätte nie gedacht, dass ich das schreiben würde, schon gar nicht so bald. Es hat Zeit gebraucht, das Geschehene zu verarbeiten und zu begreifen. Meine wundervolle, gottesfürchtige und gläubige Frau ist heimgegangen, um in der Gegenwart des Herrn zu sein", trauerte er auf Facebook.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/kiarabrk, Facebook/Screenshot/Joel Brk