13.06.2026 13:35 Angeblicher Unfall wird zum Krimi: Wurde die deutsche Millionärstochter erschossen?

Die Millionärstochter Caroline von Rantzau wurde tot in Südafrika aufgefunden. Ihre Familie spricht von einem Unfall, doch jetzt kommen düstere Details heraus.

Von Benjamin Schön

Hamburg/Limpopo (Südafrika) - Zwei mysteriöse Leichen innerhalb von nur 24 Stunden erschüttern eine der reichsten Familien Deutschlands. Nachdem die Hamburger Reederei-Familie von Rantzau zunächst nur von einem "tragischen Unfall" ihrer Tochter Caroline (†26) sprach, werfen neue Enthüllungen der "BILD"-Zeitung ein völlig anderes, düsteres Licht auf das Drama in Südafrika.

Caroline von Rantzau (†26) war die Erbin einer der reichsten deutschen Reederei-Familien. © Screenshot: instagram.com/carolinerantzau Das Luxus-Wildreservat "Leeuwfontein Safaris" im Norden Südafrikas sollte eigentlich ein Jagdparadies sein – jetzt ist es Schauplatz eines unheimlichen Kriminalrätsels. Wie die BILD berichtet, soll das Drama bereits am 31. Mai begonnen haben: An diesem Tag sei der Finanzmanager und Direktor der Ranch, Arno Koën (43), durch mindestens einen Schuss getötet worden. Nur einen einzigen Tag später, am 1. Juni, fand man schließlich auch die Leiche der 26-jährigen Caroline von Rantzau – ebenfalls mit einer Schussverletzung. Zu dem Manager soll die junge Hamburgerin eine besonders enge Beziehung gepflegt haben.

In dem Luxus-Reservat kann man Jagd auf verschiedene Tiere machen, darunter auch Elefanten. © picture alliance / Steffen Trumpf/dpa | Steffen Trumpf

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