Schwer verletzt im Schnee: Mann überlebt wie durch ein Wunder Nacht am Berg

Holzgau – Ein schwer verletzter Wanderer aus Baden-Württemberg ist am Mittwoch in den Tiroler Bergen nach einer Nacht im Schnee dank einer aufwendigen Suchaktion gerettet worden.

Der Wirt einer Ferienunterkunft alarmierte die Polizei, als der Mann am Abend nicht zurückkehrte. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der Mann sei gestürzt und erst einen Tag später im Schnee in einer Höhe von rund 2.200 Metern gefunden worden, wie die österreichische Polizei berichtete. "Dass der Bergsteiger die Nacht unter diesen Bedingungen überlebt hat, grenzt für alle Beteiligten an ein Wunder", schrieben die Bergretter auf Facebook.

Der Mann stammt nach Angaben der Polizei aus Ettlingen. Er war demnach am Dienstagmorgen in Bach nahe der bayerischen Grenze allein zu einer Wanderung aufgebrochen.

Nachdem er bis zum Abend nicht zurückgekehrt war, alarmierte der Wirt seiner Ferienunterkunft die Einsatzkräfte. Polizeibeamte, Feuerwehrleute sowie Bergretter mit Suchhunden und Drohnen rückten aus.

Die Suche musste in der Nacht unterbrochen werden, wie die Polizei berichtete. Schlechtes Wetter behinderte den Einsatz. Als sich der Nebel vorübergehend lichtete, konnte ein Hubschrauber am Mittwochmorgen mehrere Teams im Suchgebiet absetzen.