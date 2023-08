26.08.2023 13:38 Sechsjähriger stürzt aus Dachfenster in die Tiefe: Lebensgefahr!

Ein sechsjähriger Junge ist am Samstagmittag in Hamburg-Neugraben-Fischbek aus einem Dachfenster im vierten Stock gefallen. Er befindet sich in Lebensgefahr.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schreckliches Unglück in Hamburg! Am Samstagmittag ist ein sechsjähriger Junge in Neugraben-Fischbek aus einem Fenster gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der lebensgefährlich verletzte Sechsjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. © Blaulicht-News.de Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, war das Kind gegen 11.12 Uhr aus dem vierten Stock aus einem Dachgeschossfenster in die Tiefe gefallen und auf den Rasen vor dem Mehrfamilienhaus gestürzt. Als die geschockte Mutter den Sturz bemerkte, rannte sie die Treppen hinunter und nahm ihr verletztes Kind auf den Arm. Nachbarn, die den schrecklichen Vorfall beobachtet hatten, alarmierten die Rettungskräfte. Der Sechsjährige, bei dem es sich um einen Autisten handeln soll, erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste noch vor Ort künstlich beatmet werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Sturz aufgenommen und befragt derzeit Zeugen.

Titelfoto: Blaulicht-News.de