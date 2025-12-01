Segler von Bord geschleudert: Mehrere Tote bei Bootsunglück mit Katamaran

Fort Myers (USA) - Ein Bootsausflug hat für mehrere Segler ein tragisches Ende genommen.

Drei Passagiere des Katamarans überlebten den Ritt auf dem Wasser nicht. © Facebook/MERT -Lee County Marine Emergency Response Team- MERT

Insgesamt vier Personen waren am Samstag mit einem Katamaran auf dem Fluss Coloosahatchee River im US-Bundesstaat Florida aufgebrochen, als ihr Zweirumpfboot sich plötzlich überschlug und alle Passagier von Bord warf.

Wie die Seerettung Lee County in einem Beitrag auf Facebook mitteilte, konnten von Dreien lediglich die Leichen aus dem Wasser gezogen werden.

Die Suche nach dem vierten Segler dauerte bis zum Sonntag an, ehe er in kritischem Zustand, aber lebendig, gefunden werden konnte. Er liegt seither im Krankenhaus.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist derweil noch unklar, die Ermittlungen laufen.