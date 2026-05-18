Sie verschwanden beim Tauchausflug: Leichen von Urlauber-Gruppe entdeckt

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Eine Gruppe italienischer Urlauber war auf den Malediven von einem Tauchgang nicht zurückgekehrt - nun wurden ihre Leichen gefunden.

Von Isabel Klemt

Malediven - Eine Gruppe italienischer Urlauber war auf den Malediven von einem Tauchgang nicht zurückgekehrt - nun wurden ihre Leichen gefunden.

Mittlerweile konnten Taucher die Leichen der italienischen Gruppe lokalisieren.
Mittlerweile konnten Taucher die Leichen der italienischen Gruppe lokalisieren.  © Uncredited/Maldives President’s Media Division/AP/dpa

Wie die maledivischen Streitkräfte (MNDF) auf X berichteten, wurden die Leichen der vermissten Taucher am heutigen Montag in einer Unterwasserhöhle lokalisiert. Bislang konnte lediglich eine Leiche geborgen werden.

"In den kommenden Tagen sollen weitere Tauchgänge durchgeführt werden, um die Leichen zu bergen", heißt es.

Die Bergung gilt als äußerst gefährlich. Bereits am Samstag war ein Taucher der maledivischen Nationalen Verteidigungsstreitkräfte (MNDF) bei dem Versuch ums Leben gekommen, die Vermissen in der Unterwasserhöhle aufzuspüren.

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Inzwischen unterstützt ein Spezialteam des Divers Alert Network Europe (DAN Europe) den Einsatz.

Unter den Opfern des Tauchgangs befinden sich Giorgia Sommacal (†20, l.), Muriel Oddenino (M.) und Monica Montefalcone (†51).
Unter den Opfern des Tauchgangs befinden sich Giorgia Sommacal (†20, l.), Muriel Oddenino (M.) und Monica Montefalcone (†51).  © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Giorgia Sommacal, Facebook/Screenshot/Muriel Oddenino, Facebook/Screenshot/Embassy of Italy in Australia

Die Mitglieder gelten als Experten für Bergungen in großer Tiefe und unter schwierigsten Bedingungen.

Bislang ist noch unklar, was zum Tod der fünf Italiener geführt hat. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Bildmontage: Uncredited/Maldives President’s Media Division/AP/dpa, Facebook/Screenshot/Giorgia Sommacal, Facebook/Screenshot/Muriel Oddenino, Facebook/Screenshot/Embassy of Italy in Australi

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