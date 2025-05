Sohn von Influencerin stürzt in Pool: Tage später ist das Kind tot

Emilie Kiser (26) hat ihren dreijährigen Sohn verloren. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@emiliekiser (2)

Das hat die Polizei gegenüber "Us Weekly" bestätigt. Demnach sei das Kind am vergangenen Montagabend, am 12. Mai, in den Gartenpool gefallen und musste vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde der Junge in das Phoenix Children's Hospital gebracht.

Tagelang kämpften Mediziner um das Leben des kleinen Trigg, doch sein Zustand wurde immer kritischer. Am Sonntag erlag der Dreijährige schließlich seinen schweren Verletzungen.

Emilie Kiser hat sich bislang nicht auf ihren Social-Media-Kanälen zu dem schrecklichen Unglück geäußert. Seit mehr als einer Woche meldet sich die Influencerin nicht mehr auf TikTok oder Instagram. Follower haben bereits ihr Mitgefühl in den Kommentaren ausgesprochen.

"Ich war noch nie so untröstlich für jemanden, den ich getroffen habe. Du bist in unseren Gedanken und Gebeten. Bleib stark", schrieb beispielsweise eine Influencer-Freundin von Emilie.