Sprung ins Verderben: 25-Jähriger ertrinkt tragisch unter Wasserfall

Arizona (USA) - Ein 25-jähriger Tourist sprang im US -Bundesstaat Arizona von einem Wasserfall - kurz darauf ertrank er tragisch.

Wei-Jie Lin sprang den 4,5 Meter hohen Wasserfall am Fossil Creek hinunter. © Facebook/Screenshot/Tonto Rim Search & Rescue

Wie die Daily Mail berichtet, sprang Wei-Jie Lin aus Taiwan am 22. März einen 4,5 Meter hohen Wasserfall am Fossil Creek hinunter.

Im Wasser zeigte er dann seiner Gruppe noch den Daumen nach oben. Kurz darauf geriet er unter den Wasserfall und wurde nach unten gedrückt.

Der 25-Jährige blieb mindestens zehn Minuten unter Wasser, bevor umstehende Personen ihn befreien konnten.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche erlangte er das Bewusstsein jedoch nicht mehr zurück.

Er wurde schließlich von der Such- und Rettungsorganisation Tonto Rim Search and Rescue tot geborgen.