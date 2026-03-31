Sprung ins Verderben: 25-Jähriger ertrinkt tragisch unter Wasserfall
Arizona (USA) - Ein 25-jähriger Tourist sprang im US-Bundesstaat Arizona von einem Wasserfall - kurz darauf ertrank er tragisch.
Wie die Daily Mail berichtet, sprang Wei-Jie Lin aus Taiwan am 22. März einen 4,5 Meter hohen Wasserfall am Fossil Creek hinunter.
Im Wasser zeigte er dann seiner Gruppe noch den Daumen nach oben. Kurz darauf geriet er unter den Wasserfall und wurde nach unten gedrückt.
Der 25-Jährige blieb mindestens zehn Minuten unter Wasser, bevor umstehende Personen ihn befreien konnten.
Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche erlangte er das Bewusstsein jedoch nicht mehr zurück.
Er wurde schließlich von der Such- und Rettungsorganisation Tonto Rim Search and Rescue tot geborgen.
Touristen sollen besonders achtsam sein
Tonto Rim Search and Rescue wies auf Facebook darauf hin, dass die Wanderung sowohl hin als auch zurück, besonders bei Hitze, sehr anstrengend sein kann und sich die Bedingungen an der Wasserstelle schnell ändern.
Die Retter erklärten außerdem, dass starke Strömungen, Unterwasserhindernisse und rutschige Felsen häufig vorkommen.
"Wir bitten alle Besucher, die Gegend verantwortungsvoll zu genießen, vorbereitet zu sein und sich der Risiken bewusst zu sein, insbesondere bei Aktivitäten in der Nähe oder im Wasser", gaben sie als Warnung heraus.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tonto Rim Search & Rescue