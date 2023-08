Staubsauger explodiert! Feuer in Einfamilien-Haus, drei Verletzte

Stary Gostyń (Polen) - Drei Frauen mussten in Polen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem eine von ihnen zu Hause einen Staubsauger eingeschaltet hatte. Das Gerät explodierte.

Die Feuerwehr wurde zum Einsatz gerufen, nachdem im Haus ein Staubsauger explodierte, was einen Brand auslöste. (Symbolbild) © 123rf.com/lightfieldstudios

Der ungewöhnliche Vorfall passierte am frühen Samstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Stary Gostyń, Woiwodschaft Großpolen.

Vorläufigen Erkenntnissen der Polizei zufolge deutet alles darauf hin, dass zuvor in einem geschlossenen Raum Insektizide versprüht wurden.

Als der Stausauger eingeschaltet wurde, sollen die brennbaren Chemikalien aus dem Pestizid gegen Insekten die Explosion ausgelöst und so ein Feuer im Haus verursacht haben, berichtet das polnische Nachrichtenportal Polsat News.

Bei dem Brand wurden drei Frauen, die sich zur Unglückszeit im Gebäude aufhielten, verletzt. Alle konnten das Haus alleine verlassen, wurden aber aufgrund von Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Opfer erlitten Verbrennungen an Armen und Beinen.

Während der Explosion befand sich auch ein einjähriges Kind in einem Zimmer. Es blieb unverletzt.