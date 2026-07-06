Profi-Fallschirmspringer kracht in feiernde Menschenmenge

Folsom (Kalifornien/USA) - Während eines Rodeos im kalifornischen Vorort Folsom verfing sich die US -Flagge eines Fallschirmspringers in einer Baumkrone und sorgte so für den Absturz des Mannes - eine Besucherin filmten den dramatischen Sturzflug.

Der Fallschirmspringer Ross verfing sich mit seiner US-Fahne in einer Baumkrone … © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Krista Nicole Hefner

Zum Auftakt des alljährlichen "Folsom Pro Rodeo" am 2. Juli strömten Tausende Menschen auf die Festwiese des Lions City Parks. Neben traditionellen Reitwettbewerben und zahlreichen Rinder-Shows bietet das Event spektakuläre Ereignisse in der Luft. Dass es sich dabei jedoch nicht um das beliebte Feuerwerk handeln würde, ahnte bis dato niemand.

Nicht nur die Showeinlagen selbst schienen an diesem Tag ein voller Erfolg zu sein. Auch das Wetter spielte mehr als mit: Sonnenschein, so weit das Auge reichte, und keinerlei Wolken am Himmel - die perfekte Gelegenheit für einen aufsehenerregenden Auftritt.

So kam es, dass sich der Profi-Fallschirmspringer Ross in seine Ausrüstung warf und den Himmel über dem Festival unsicher machte.

Über einer Rodeo-Arena verblüffte er die Besucher des Events mit spektakulären Drehungen in waghalsiger Höhe. Begleitet wurde Ross dabei stets von seiner meterlangen US-Flagge - welche ihm kurze Zeit später zum Verhängnis wurde.

Während eines Landeversuchs des Showman verfing sich sein Banner in einer Baumkrone und führte schließlich zum Absturz des Mannes . Ross wurde zu Boden gerissen und landete schließlich mit voller Wucht in der Zuschauermenge des Rodeos.

Eine Besucherin der Veranstaltung filmte den erschreckenden Absturz des Fallschirmspringers mit und teilte den Vorfall auf Facebook.