Teenager (13) am Strand durch heißes Öl verbrannt

Świnoujście (Polen) - Zu einem furchtbaren Unfall kam es am Montagnachmittag am Strand von Świnoujście (deutsch: Swinemünde). Als der Wind am Strand der polnischen Hafenstadt drehte, geriet ein mobiler Imbisswagen ins Wanken. Dabei ergoss sich heißes Frittieröl über einen 13-Jährigen. Er erlitt schwere Verbrennungen.